Серхио Рамос: Мечтаю завоевать ЛЧ 3 раза подряд

Серхио Рамос

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями о предстоящем поединке против «Ливерпуля» - финале Лиги чемпионов.

«Мы знаем, что такое финал этого турнира. Мы играли два года к ряду в таких матчах и понимаем, какое это большое событие. Нам нельзя терять концентрацию, так как в подобных играх все может решить малейшая деталь.

Завоевать победу в Лиги чемпионов три раза к ряду – моя мечта и цель. Однако, я не знаю, что я испытаю, так как в футболе не такое большое количество времени для того, чтобы насладиться каждым моментом. При этом мы, борясь в любом турнире всегда отдаемся – сердцем и душой. Сегодня судьба подарила нам еще один финал. Надеюсь, что он станет для нас победным. Это будет не просто победой, а доказательством, что команда задала тон этой эпохе.

Когда судья дает финальный свисток поединка, в котором ты побеждаешь в Лиге чемпионов, то ты вспоминаешь, о том труде, который был вложен для достижения этой цели. К тому же, я горд быть капитаном команды. Это в очередной раз напоминает мне о том, что весь мой труд был не впустую», - рассказывает испанский защитник.

Напомним, что финальный поединок Лиги чемпионов, в которых сойдутся мадридский «Реал» и «Ливерпуль» пройдет 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский».