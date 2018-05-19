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Томас Тухель: Пришел в ПСЖ за победами

Дата публикации: Вчера, 21:48 | Категория: Новости футбола

Томас ТухельТомас Тухель

Новоиспеченный наставник «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель пообщался журналистами в рамках первой пресс-конференции в французской команде.

                «Хочу сказать спасибо клубу за оказанное мне доверие. Как можно скорее жду того момента, когда начну работу. После того, как я впервые встретился с руководством «ПСЖ», я почувствовал то, как меня хотят здесь видеть, чему очень рад.

                Я и мои ассистенты пришли сюда за победами. Я намерен строить атакующую команду. В нашем составе имеются великолепные исполнители. Хочу, чтобы наши игроки особенно важно относились к каждому поединку. У меня нет страха управления командой такого уровня.

                Касаемо Неймара – мы недавно общались. Он оказался достаточно открытым, дружелюбным и улыбчивым. Мы разговаривали о футболе. Неймар – один из лучших футболистов в мире и наш ключевой игрок. Я ставлю цель наладить взаимосвязь своей команды на поле как можно лучше», - сказал Тухель.

                Напомним, что 14 мая этого года немецкий специалист оформил соглашение о сотрудничестве с «Пари Сен-Жермен» сроком на два года.

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