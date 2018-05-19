Томас Тухель: Пришел в ПСЖ за победами
Новоиспеченный наставник «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель пообщался журналистами в рамках первой пресс-конференции в французской команде.
«Хочу сказать спасибо клубу за оказанное мне доверие. Как можно скорее жду того момента, когда начну работу. После того, как я впервые встретился с руководством «ПСЖ», я почувствовал то, как меня хотят здесь видеть, чему очень рад.
Я и мои ассистенты пришли сюда за победами. Я намерен строить атакующую команду. В нашем составе имеются великолепные исполнители. Хочу, чтобы наши игроки особенно важно относились к каждому поединку. У меня нет страха управления командой такого уровня.
Касаемо Неймара – мы недавно общались. Он оказался достаточно открытым, дружелюбным и улыбчивым. Мы разговаривали о футболе. Неймар – один из лучших футболистов в мире и наш ключевой игрок. Я ставлю цель наладить взаимосвязь своей команды на поле как можно лучше», - сказал Тухель.
Напомним, что 14 мая этого года немецкий специалист оформил соглашение о сотрудничестве с «Пари Сен-Жермен» сроком на два года.
Похожие новости:
Т. Тухель больше не является главой тренерского штаба «Боруссии» (Дортмунд). Перед принятием окончательного решения тренер повстречался с...
К. Пулишич, молодой фланговый полузащитник «Боруссии» (Дортмунд) уже этой зимой может оказаться в стане действующего французского...
Новичок «Кайрата» полузащитник Андрей Аршавин в беседе с журналистом «Матч-ТВ» признался, что в казахстанский клуб он приехал...
Томас Тухель рассказал, что его команда нуждается в усилении атакующей линии. Шмели продали в «Боруссию М» Хофманна, а...
Томас Мюллер прокомментировал ситуацию появившуюся в прессе, о том, что его агент ведет переговоры с «Барселоной». «Открою вам...