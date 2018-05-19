  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Челси собирается предложить 100 млн фунтов за Левандовски

Дата публикации: Вчера, 21:47 | Категория: Новости футбола

Роберт ЛевандовскиРоберт Левандовски

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски попал в сферу интересов лондонского «Челси». Об этом пишут британские издания.

                «Синие» готовы заплатить внушительную сумму за 29-летнего польского нападающего. Футбольные издания оценивают возможный трансфер в 100 000 000 фунтов стерлингов. По имеющимся данным, Левандовски – одна из основных целей «Челси» в ближайшее летнее трансферное окно.

                Тем не менее, руководство «Баварии» не единожды сообщали о том, что не собираются расставаться со своим лидером атак. Ранее исполнительный директор мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге говорил, что Левандовски в ближайший сезон останется в клубе.

                Отметим, что действующее трудовое соглашение польского форварда с «Баварией» рассчитано до 2021 года. В этом розыгрыше Бундеслиги он отметился 29 забитыми мячами, оформил 2 голевые передачи в 30 сыгранных поединках.

Нравится
Похожие новости:
  • Левандовски летом может пополнить Реал
    Левандовски летом может пополнить Реал
    Роберт Левандовски Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски не против смены клубной прописки. По сообщениям испанской прессы,...
  • Левандовски требует от Баварии зарплату в 20 млн
    Левандовски требует от Баварии зарплату в 20 млн
    Польский форвард хочет получать в два раза больше денег, чем на сегодняшний день. Об этом проинформировало издание AS. В минувшем сезоне Р....
  • Агент: Реал заинтересован в Левандовски
    Агент: Реал заинтересован в Левандовски
    Левандовски попал в сферу интересов «Реала», информирует агент польского нападающего мюнхенцев. Есть информация, что Сливочные...
  • Официально: Левандовски поставил подпись в контракте с «Баварией»
    Официально: Левандовски поставил подпись в контракте с «Баварией»
    Как и ожидалось, 25-летний польский форвард дортмундской «Боруссии» Роберт Левандовски заключил пятилетний контракт с...
  • «Барселона» готова выложить за Левандовски 8,5 млн евро
    «Барселона» готова выложить за Левандовски 8,5 млн евро
    «Барселона» всерьез задумалась о покупке польского форварда дортмундской «Боруссии» Роберте Левандовски. На днях дортмундцы...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close