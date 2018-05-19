Челси собирается предложить 100 млн фунтов за Левандовски

Роберт Левандовски

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски попал в сферу интересов лондонского «Челси». Об этом пишут британские издания.

«Синие» готовы заплатить внушительную сумму за 29-летнего польского нападающего. Футбольные издания оценивают возможный трансфер в 100 000 000 фунтов стерлингов. По имеющимся данным, Левандовски – одна из основных целей «Челси» в ближайшее летнее трансферное окно.

Тем не менее, руководство «Баварии» не единожды сообщали о том, что не собираются расставаться со своим лидером атак. Ранее исполнительный директор мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге говорил, что Левандовски в ближайший сезон останется в клубе.

Отметим, что действующее трудовое соглашение польского форварда с «Баварией» рассчитано до 2021 года. В этом розыгрыше Бундеслиги он отметился 29 забитыми мячами, оформил 2 голевые передачи в 30 сыгранных поединках.