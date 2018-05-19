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Вальверде: Тренировать Иньесту для меня – честь

Дата публикации: Вчера, 21:45 | Категория: Новости футбола

Андрес ИньестаАндрес Иньеста

Главный коуч «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал комментарий по поводу хавбека команды Андресе Иньесте, его вкладе в историю футбола, сыгравшего накануне свою последнюю игру за «сине-гранатовых».

                «Этот день принадлежал Иньесте и фанаты клуба сделали его особенным. О таких футболистах, как он будут говорить на протяжении многих лет. Они являются неповторимыми и имеют особое значение в истории.

                Иньеста является волшебником. Он способен облегчить то, что многие считают сложным. В этом его сущность футбола. Я думаю, что он покинул клуб в подходящее время, а болельщики смогли должным образом попрощаться с ним и продемонстрировать свою любовь. Это было чрезвычайно трогательным моментом.

                Тренировать Андреса было для меня честью. Он – уникальный и единственный в своем роде футболист. Игрока, подобного Иньесте больше мы не увидим. Я счастлив, что получил возможность поработать с ним», - сказал Вальверде.

                Напомним, что Андрес Иньеста играл за основу каталонского клуба на протяжении 16 лет – с 2002 года. За это время ему удалось завоевать 9 титулов Испанской Примеры, 6 Кубков Испании и 4 звания победителя Лиги чемпионов.

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