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Клопп: Горжусь своими ребятами

Дата публикации: Вчера, 21:43 | Категория: Новости футбола

Юрген КлоппЮрген Клопп

Главный наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий журналистам перед финальным поединком Лиги чемпионов.

                Коуч «мерсисайдцев» отметил путь команды до финала Лиги чемпионов.

                «Я горжусь достижением своих ребят. Мы забивали нереальное количество мячей. Дважды по семь голов и столько же по пять. Безумие, ведь мы не «Барселона» и не «Реал». Мы – «Ливерпуль», находящийся на пути к тому, чтобы стать отличной командой. Считаю, что мы заслужили играть в финале», - говорит немецкий специалист.

                Также Юрген Клопп высказался относительно соперника, с которым предстоит побороться его команде – мадридским «Реалом».

                «Они являются действующими чемпионами, выиграв этот турнир дважды к ряду. «Реал» добился огромных успехов с Зинедином Зиданом. Он – входит в пять лучших футболистов в истории. Я рад тому, что мы играем непосредственно друг против друга. К счастью, вместо меня смогут выступить мои футболисты. Я всегда восхищался им как игроком, а сейчас очень уважаю его как коллегу. Он проделал огромную работу в Мадриде, но на финал мы едем не футболками обмениваться», - подытожил Клопп.

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