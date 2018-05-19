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Хайнкес: Работая с Баварией – получал огромное удовольствие

Дата публикации: Вчера, 21:41 | Категория: Новости футбола

Юпп ХайнкесЮпп Хайнкес

Мюнхенская «Бавария» отпраздновала 28-ой трофей чемпиона Германии. Высказался по этому поводу главный наставник команды Юпп Хайнкес.

                «Я не думал, нас будут так чествовать. Это невероятно. Я получал огромное удовольствие от работы с командой. «Бавария» демонстрировала футбол, который давно не видел Мюнхен», - сказал опытнейший немецкий специалист.

                Также Юпп Хайнкес заявил, что намерен вернуться к привычному образу жизни:

                «Я хочу снова ложиться спать в свою кровать, заниматься любимыми делами. Мне уже не 45 или 50 лет. Я реально оценил свои силы. В 73 года не знаешь, сколько еще будешь жить. В ближайшее время я снова буду наслаждаться жизнью», - сказал он.

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