Хайнкес: Работая с Баварией – получал огромное удовольствие

Юпп Хайнкес

Мюнхенская «Бавария» отпраздновала 28-ой трофей чемпиона Германии. Высказался по этому поводу главный наставник команды Юпп Хайнкес.

«Я не думал, нас будут так чествовать. Это невероятно. Я получал огромное удовольствие от работы с командой. «Бавария» демонстрировала футбол, который давно не видел Мюнхен», - сказал опытнейший немецкий специалист.

Также Юпп Хайнкес заявил, что намерен вернуться к привычному образу жизни:

«Я хочу снова ложиться спать в свою кровать, заниматься любимыми делами. Мне уже не 45 или 50 лет. Я реально оценил свои силы. В 73 года не знаешь, сколько еще будешь жить. В ближайшее время я снова буду наслаждаться жизнью», - сказал он.