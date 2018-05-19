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Куртуа о своем будущем: посмотрим, что будет после ЧМ

Дата публикации: Сегодня, 12:55 | Категория: Новости футбола

Тибо КуртуаТибо Куртуа

Вратарь лондонского «Челси» еще не знает – будет ли продлевать трудовое соглашение с «синими». Также бельгийский голкипер прокомментировал реалии нынешнего трансферного рынка.

                «Глядя на то, какие суммы тратят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», то и нам нужно следовать их примеру, если мы хотим достичь лучшего. Однако, рынок трансферов стал вовсе безумным. Сегодня за игрока линии обороны платят 80 000 000 фунтов стерлингов и это сумасшествие.

                Касаемо моего контракта, то посмотрим, что будет после Чемпионата мира. Пока я являюсь игроком «Челси». Позже увидим, что произойдет», - рассказывает Куртуа.

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