Манчини: Сборная Италии будет бороться за победу на Евро-2020 и ЧМ-2022

Роберто Манчини

Новый главный наставник итальянской сборной Роберто Манчини рассказал о том, какие задачи стоят перед ним у руля национальной команды.

«Я рад тому, что сегодня происходит со мной. Работать с национальной сборной – верх для тренера.

В футболе иногда происходят сложные и неприятные эпизоды. Нам нужно возвращать команду на тот уровень, на котором она должна находится. Италия всегда была одной из самых сильных сборных. Мы надеемся, что мы имеем всё для достижения этой цели.

Моя главная задача – быстро вернуть команду на ноги для того, чтобы бороться за победу на Евро-2020, а после – Чемпионате мира 2022», - заявил Манчини.

Напомним, что Роберто Манчини подписал контракт с Федерацией футбола Италии сроком на 2 года. Его годовая заработная плата составит 2 000 000 евро. До этого, итальянский коуч стоял у руля питерского «Зенита».