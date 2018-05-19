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Марсель не намерен расставаться с Товеном

Дата публикации: Сегодня, 12:52 | Категория: Новости футбола

Флориан ТовенФлориан Товен

Президент французского «Марселя» Жак-Анри Эйро заявил, что рассчитывает на лидера команды хавбека Флориана Товена.

                «Если мы получим предложение даже в размере 80 000 000 евро по Товену, мы даже не будем рассматривать его. Он знает, что мы оказали ему поддержку. Нам с Флорианом нужно следует написать еще не одну страницу истории клуба. Мы рассчитываем на него в будущем сезоне, чтобы добиться еще больших высот.

                Товен проводит отличный сезон, он является замечательным футболистом. Флориан значительно прибавил, а главный тренер помогал решать, и даже превосходить задачи, которые были поставлены. К тому же, он включен в состав сборной Франции на ЧМ-2018. Очень приятно видеть его в составе национальной команды», - говорит президент «Марселя».

                Отметим, что Флориан Товен в этом сезоне сыграл в 35 поединках, в которых отметился 22 забитыми мячами и оформил 12 голевых пасов.

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