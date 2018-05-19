Мората: Буффон – лучший голкипер за всю историю
Дата публикации: Сегодня, 12:49 | Категория: Новости футбола
Форвард лондонского «Челси» Альваро Мората, который недавно играл за «Ювентус», выразил уважение великому вратарю «Старой синьоры», 40-летнему Джанлуиджи Буффону, который принял решение об уходе из команды.
«Буффон является лучшим вратарем за всю историю футбола. Он является не только отличным человеком на футбольном поле, но и вне его. Мне повезло, что я смог поиграть с ним в одной команде», - рассказывает испанский нападающий.
Напомним, что Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 года. За это время он успел завоевать 9 титулов итальянского первенства, а также 4 Кубка Италии.
Похожие новости:
Конте считает, что Морату ждет большое будущее
Альваро Мората Главный наставник «Челси» Антонио Конте заявил, что новоиспеченный форвард команды Альваро Мората выйдет в стартовом...
Альваро Мората Главный наставник «Челси» Антонио Конте заявил, что новоиспеченный форвард команды Альваро Мората выйдет в стартовом...
Мората решил покинуть Реал
Центрфорвард национальной испанской команды и «Реала» (Мадрид) раздумывает насчёт своего будущего. По информации AS, у форварда есть...
Центрфорвард национальной испанской команды и «Реала» (Мадрид) раздумывает насчёт своего будущего. По информации AS, у форварда есть...
Мората может воссоединиться с Моуринью в МЮ
А. Мората числится в списке трансферных целей «МЮ» на грядущее лето. Форвард «Реала», который в этом сезоне не может...
А. Мората числится в списке трансферных целей «МЮ» на грядущее лето. Форвард «Реала», который в этом сезоне не может...
Мората проговорился друзьям об уходе из Реала
Нападающий «Реала» (Мадрид) А. Мората не собирается надолго задерживаться в своём клубе и уже определился со своим будущим. Альваро в...
Нападающий «Реала» (Мадрид) А. Мората не собирается надолго задерживаться в своём клубе и уже определился со своим будущим. Альваро в...
Альваро Мората: «Знаю, что мое время еще придет и я докажу, что нужен Реалу ...
21-летний нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората заявил, что на данный момент он абсолютно спокойно относится к тому, что является...
21-летний нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората заявил, что на данный момент он абсолютно спокойно относится к тому, что является...