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Мората: Буффон – лучший голкипер за всю историю

Дата публикации: Сегодня, 12:49 | Категория: Новости футбола

Альваро МоратаАльваро Мората

Форвард лондонского «Челси» Альваро Мората, который недавно играл за «Ювентус», выразил уважение великому вратарю «Старой синьоры», 40-летнему Джанлуиджи Буффону, который принял решение об уходе из команды.

                «Буффон является лучшим вратарем за всю историю футбола. Он является не только отличным человеком на футбольном поле, но и вне его. Мне повезло, что я смог поиграть с ним в одной команде», - рассказывает испанский нападающий.

                Напомним, что Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 года. За это время он успел завоевать 9 титулов итальянского первенства, а также 4 Кубка Италии.

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