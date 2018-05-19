Мората: Буффон – лучший голкипер за всю историю

Альваро Мората

Форвард лондонского «Челси» Альваро Мората, который недавно играл за «Ювентус», выразил уважение великому вратарю «Старой синьоры», 40-летнему Джанлуиджи Буффону, который принял решение об уходе из команды.

«Буффон является лучшим вратарем за всю историю футбола. Он является не только отличным человеком на футбольном поле, но и вне его. Мне повезло, что я смог поиграть с ним в одной команде», - рассказывает испанский нападающий.

Напомним, что Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 года. За это время он успел завоевать 9 титулов итальянского первенства, а также 4 Кубка Италии.