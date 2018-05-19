Месси убеждает Гризманна перейти в Барселону
Лидер атак «Барселоны» Лионель Месси лично установил контакты с форвардом мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном для того, чтобы убедить его пополнить состав «сине-гранатовых». Об этом сообщают испанские футбольные издания.
Отметим, что Гризманн уже несколько периодов межсезонья входит в сферу интересов ряда топ-клубов Европы, к тому же, его стоимость отпускных в контракте составляет 100 000 000 евро.
До настоящего времени в СМИ поступало множество сообщений о том, что французский нападающий собирается продолжать карьеру в каталонской команде. Однако недавняя победа «матрасников» в Лиге Европы, а также руководство клуба убеждают его оставаться в Мадриде.
Одно из испанских изданий сообщает, что в переговоры вмешался именитый форвард «Барсы» Лионель Месси, который проводил личную беседу с Гризманном для того, чтобы он перешел в стан «блаугранос», отметив, что его примут достаточно тепло. По имеющимся данным, аргентинец повлиял на Антуана, из-за чего он подумывает над уходом из «Атлетико».
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