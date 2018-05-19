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Мальдини хотел бы возглавить лишь Милан или сборную Италии

Дата публикации: Сегодня, 12:44 | Категория: Новости футбола

Паоло МальдиниПаоло Мальдини

Бывший защитник «Милана» и итальянской сборной Паоло Мальдини, собирающийся попробовать себя в качестве тренера, позитивно отзывается о назначении на должность главного коуча национальной команды Роберто Манчини.

                «Мой отец был в «Милане», поэтому и дети будут там же. Я ограничен лишь двумя вариантами – «Милан» или сборная. Я всегда открыт для предложений от них. Но на данный момент, Роберто Манчини является подходящим наставником для национальной команды. Однако, мы не знаем, что будет в будущем», - сказал Мальдини.

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