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ПСЖ предложил Буффону 8 млн евро и повязку капитана

Дата публикации: Сегодня, 12:42 | Категория: Новости футбола

Джанлуиджи БуффонДжанлуиджи Буффон

«Пари Сен-Жермен» намерен предложить уходящему из туринского «Ювентуса» легендарному голкиперу контракт, по которому он будет ежегодно получать 8 000 000 евро и получит капитанскую повязку.

 По мнению нынешнего чемпиона Франции, это позволит переманить 40-летнего вратаря в свой состав. Клуб из Парижа предлагает голкиперу контракт на два сезона.

                Отметим, что Буффон уже заявил о том, что он покинет «Ювентус» в конце этого сезона, однако еще не собирается заканчивать профессиональную карьеру футболиста. Теперь к нему поступает целый ряд предложений от клубов.

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