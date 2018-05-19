ПСЖ предложил Буффону 8 млн евро и повязку капитана

Джанлуиджи Буффон

«Пари Сен-Жермен» намерен предложить уходящему из туринского «Ювентуса» легендарному голкиперу контракт, по которому он будет ежегодно получать 8 000 000 евро и получит капитанскую повязку.

По мнению нынешнего чемпиона Франции, это позволит переманить 40-летнего вратаря в свой состав. Клуб из Парижа предлагает голкиперу контракт на два сезона.

Отметим, что Буффон уже заявил о том, что он покинет «Ювентус» в конце этого сезона, однако еще не собирается заканчивать профессиональную карьеру футболиста. Теперь к нему поступает целый ряд предложений от клубов.