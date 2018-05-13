Дембеле может пополнить Ливерпуль
«Барселона» рассматривает возможность продажи Усмана Дембеле. Одним из вариантов продолжения карьеры французского нападающего футбольные издания называют «Ливерпуль».
Сообщается, что переход в «Барселону» форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна будет означать, что у 20-летнего Дембеле будет меньшее количество игрового времени, что открывает возможности для «Ливерпуля». Ожидается, что каталонский клуб будет готов расстаться со своим нападающим, несмотря на то, что президент клуба Хосеп-Мария Бартомеу говорил об обратном.
Кроме того, за ситуацией следят «Челси» и «Манчестер Юнайтед», однако, как считает британская пресса, фаворит борьбы за форварда будет «Ливерпуль». Это обусловлено тем, что наставник «мерсисайдцев» Юрген Клопп достаточно хорошо знаком с Усманом Дембеле еще по работе в дортмундской «Боруссии».
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