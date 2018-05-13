Гвардиола: Ливерпуль станет претендентом на победу в АПЛ

Хосеп Гвардиола

Главный коуч «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выдающиеся результаты подопечных Юргена Клоппа и отметил, что «мерсисайдцы» могут стать одними из претендентов на победу в Английской Премьер-лиге в будущем сезоне.

«В этом сезоне «Ливерпуль» был достаточно серьезным конкурентом за победу в чемпионате. Следующий сезон – не исключение.

Их команда имеет футболистов топ-класса не только в атаке. Считаю, что пополнение команды Вирджилом ван Дейком сделало их линию защиты более плотной, особенно в штрафной площади. Я считаю Юргена Клоппа тренером топ-уровня. Он не только практикует атакующий футбол, но и думает о болельщиках. Кроме того, он всегда на позитиве и умеет создавать благоприятную атмосферу в коллективах.

Да, наш отрыв от «Ливерпуля» составил внушительное количество зачетных пунктов и может показаться, что нам было вовсе не сложно бороться с ними. Но в личных встречах все было несколько иначе. То же самое нас ждет и в будущем сезоне – «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Челси», все они будут участвовать в гонке за победу в Английской Премьер-лиге», - говорит Гвардиола.