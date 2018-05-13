  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Дани Алвес: Думаю Бразилия сможет завоевать победу на ЧМ

Дата публикации: Сегодня, 17:36 | Категория: Новости футбола

Дани АлвесДани Алвес

Правый защитник бразильской сборной Дани Алвес рассказал о своем повреждении, из-за которой он не сможет сыграть на приближающемся Чемпионате мира, а также о возможности победы его национальной команды в этом турнире.

                «Почувствовав боль в колене в ходе финального кубкового матча, я сразу понял, что не сыграю на Чемпионате мира. Врачи «Пари Сен-Жермен» сказали мне, что для получения окончательных результатов диагностики необходимо подождать сутки. Однако я уде понял, что все кончено. Мои одноклубники праздновали победу в Кубке Франции, я тоже пытался это делать и многие могли увидеть в моих глазах разочарование.

                Я думаю, что у Бразилии удастся завоевать титул. Команда имеет все для этого – талантливую команду, суперзвезд и маэстро. Главный тренер Тите смог создать в команде должную атмосферу, он показал футболистам, что быть солистом в команде не стоит. Необходимо быть сплоченным, гармоничным коллективом для достижения целей.

                Я сыграл за сборную 12 лет и не считаю себя ветераном. Возможно, в 2022 году, перед Чемпионатом мира, я буду бороться за место в команде. Тогда мне будет 39 лет, а в душе мне всегда 17», - сказал Дани Алвес.

Нравится
Похожие новости:
  • Дани Алвес не против поиграть в АПЛ
    Дани Алвес не против поиграть в АПЛ
    Дани Алвес Бразильский защитник «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес заявил, что мог перейти в «Манчестер Сити»....
  • Дани Алвеса завтра ждет медосмотр в Ювентусе
    Дани Алвеса завтра ждет медосмотр в Ювентусе
    Игрок каталонской «Барселоны» Дани Алвес прибыл в Италию, для прохождения медицинского обследования. Еще вначале июня в СМИ сообщалось...
  • GdS: до конца недели Дани Алвес станет игроком Ювентуса
    GdS: до конца недели Дани Алвес станет игроком Ювентуса
    Самый титулованный бразильский футболист уже «одной ногой» в «Юве». Испанские и итальянские издания, в том числе и...
  • СМИ: Дани Алвес подписал контракт с ПСЖ
    СМИ: Дани Алвес подписал контракт с ПСЖ
    Скорее всего, бразильский правофланговый оборонительный футболист «Барселоны» в следующем сезоне будет представлять цвета действующего чемпиона...
  • Дани Алвеш:
    Дани Алвеш: "Неудачи на чемпионате мира не будет"
    Бразильский правый защитник «Барсы» уверен, что его сборная не разочарует болельщиков на родных стадионах. «Мне очень хотелось бы, что бы в финале...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close