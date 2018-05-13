Дани Алвес: Думаю Бразилия сможет завоевать победу на ЧМ

Дани Алвес

Правый защитник бразильской сборной Дани Алвес рассказал о своем повреждении, из-за которой он не сможет сыграть на приближающемся Чемпионате мира, а также о возможности победы его национальной команды в этом турнире.

«Почувствовав боль в колене в ходе финального кубкового матча, я сразу понял, что не сыграю на Чемпионате мира. Врачи «Пари Сен-Жермен» сказали мне, что для получения окончательных результатов диагностики необходимо подождать сутки. Однако я уде понял, что все кончено. Мои одноклубники праздновали победу в Кубке Франции, я тоже пытался это делать и многие могли увидеть в моих глазах разочарование.

Я думаю, что у Бразилии удастся завоевать титул. Команда имеет все для этого – талантливую команду, суперзвезд и маэстро. Главный тренер Тите смог создать в команде должную атмосферу, он показал футболистам, что быть солистом в команде не стоит. Необходимо быть сплоченным, гармоничным коллективом для достижения целей.

Я сыграл за сборную 12 лет и не считаю себя ветераном. Возможно, в 2022 году, перед Чемпионатом мира, я буду бороться за место в команде. Тогда мне будет 39 лет, а в душе мне всегда 17», - сказал Дани Алвес.