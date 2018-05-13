Ливерпуль выложит за Наби Кейта 60 млн евро

Наби Кейта

«Ливерпуль» готов раскошелится на полузащитника немецкого клуба «РБ Лейпциг» Наби Кейта.

В связи с тем, что «быки» заняли место, обеспечивающее путевку в Лигу Европы, «мерсисайдцы» заплатят за гвинейского футболиста около 60 000 000 евро.

Сообщается, что «Ливерпуль» и «РБ Лейпциг» договорились о трансфере Кейта еще летом прошлого года, однако сумма перехода зависела от достижений немецкой команды в этом сезоне. Наби Кейта сыграл 39 поединках, в которых отметился 9 забитыми мячами и оформил 7 голевых пасов.

В то же время, игра 23-летнего хава впечатлила мадридский «Реал». Испанский топ-клуб не прочь перехватить Кейта, заплатив «Ливерпулю» 96 000 000 фунтов стерлингов.