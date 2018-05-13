Ливерпуль выложит за Наби Кейта 60 млн евро
Дата публикации: Сегодня, 17:34 | Категория: Новости футбола
«Ливерпуль» готов раскошелится на полузащитника немецкого клуба «РБ Лейпциг» Наби Кейта.
В связи с тем, что «быки» заняли место, обеспечивающее путевку в Лигу Европы, «мерсисайдцы» заплатят за гвинейского футболиста около 60 000 000 евро.
Сообщается, что «Ливерпуль» и «РБ Лейпциг» договорились о трансфере Кейта еще летом прошлого года, однако сумма перехода зависела от достижений немецкой команды в этом сезоне. Наби Кейта сыграл 39 поединках, в которых отметился 9 забитыми мячами и оформил 7 голевых пасов.
В то же время, игра 23-летнего хава впечатлила мадридский «Реал». Испанский топ-клуб не прочь перехватить Кейта, заплатив «Ливерпулю» 96 000 000 фунтов стерлингов.
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