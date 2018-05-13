Месси: Сборная Аргентины привыкла к давлению болельщиков

Лионель Месси

Именитый форвард сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, чего он ждет от грядущего Чемпионата мира, который пройдет в России.

«Чемпионат мира – особенный турнир не только для футболистов, а и для болельщиков. Надеюсь, что на этом Мундиале все сложится так, как было на прошлом – в Бразилии. Тогда люди получили массу удовольствия, а сборная выступила хорошо.

Наша команда привыкла к высоким требованиям со стороны болельщиков. Это свойственно и «Барселоне». Мы находимся в постоянном давлении – от нас требуют побеждать во всех матчах и состязаниях, в которых мы принимаем участие. Поэтому уже привыкли к этому. Надеюсь, что нам удастся подойти к играм Чемпионата мира в отличной форме и показать на что мы способны», - сказал Месси.

Напомним, что сборной Аргентине в группе D будут противостоять команды Хорватии, Исландии и Нигерии.