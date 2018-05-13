Аллегри: Я намерен остаться в Ювентусе

Массимилиано Аллегри

Главный наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал ответ на все витающие в футбольных изданиях слухи о его возможном уходе.

Отметим, что итальянский специалист завоевал седьмой чемпионский титул к ряду во главе туринского клуба. Однако, британские и итальянские СМИ нередко сообщали о том, что Аллегри может встать у руля лондонских «Арсенала» или «Челси». До этого момента тренер не давал никаких комментариев по этому поводу.

«Если я не буду уволен, то в будущем сезоне я собираюсь оставаться в «Ювентусе». Предстоит разговор с руководством клуба о будущем команды, о ее планах. Прежде всего, начав будущий сезон с нуля, необходимо доказывать, что команда – конкурентоспособна», - сказал Аллегри.