Аллегри: Я намерен остаться в Ювентусе
Дата публикации: Сегодня, 17:30 | Категория: Новости футбола
Главный наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал ответ на все витающие в футбольных изданиях слухи о его возможном уходе.
Отметим, что итальянский специалист завоевал седьмой чемпионский титул к ряду во главе туринского клуба. Однако, британские и итальянские СМИ нередко сообщали о том, что Аллегри может встать у руля лондонских «Арсенала» или «Челси». До этого момента тренер не давал никаких комментариев по этому поводу.
«Если я не буду уволен, то в будущем сезоне я собираюсь оставаться в «Ювентусе». Предстоит разговор с руководством клуба о будущем команды, о ее планах. Прежде всего, начав будущий сезон с нуля, необходимо доказывать, что команда – конкурентоспособна», - сказал Аллегри.
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