Вальверде зол, что Барселона не завершила чемпионат без проигрышей

Эрнесто Вальверде

Главный коуч «Барселоны» Эрнесто Вальверде остался очень злым, ввиду того, что его подопечные не смогли завершить сезон без поражений в рамках Испанской Примеры. Напомним, «сине-гранатовые» уступили «Леванте» со счетом 4:5.

«Я очень зол, так как у нас не получилось завершить чемпионат без проигрышей. Но я не собираюсь делать на этом акцент.

Игра была достаточно захватывающей, с высокой самоотдачей и большим количеством голевых эпизодов. Мы шли вперед, почти отыгрались и были близки к перелому хода игры.

Исход матча решили контратаки, особенно в течение 10 минут второй половины матча, когда мы пропустили 3 гола.

Наш соперник – лучшая команда в Лиге, которая демонстрирует отличную интенсивность и реализацию», - сказал наставник «блаугранос».