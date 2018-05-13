Вальверде зол, что Барселона не завершила чемпионат без проигрышей
Главный коуч «Барселоны» Эрнесто Вальверде остался очень злым, ввиду того, что его подопечные не смогли завершить сезон без поражений в рамках Испанской Примеры. Напомним, «сине-гранатовые» уступили «Леванте» со счетом 4:5.
«Я очень зол, так как у нас не получилось завершить чемпионат без проигрышей. Но я не собираюсь делать на этом акцент.
Игра была достаточно захватывающей, с высокой самоотдачей и большим количеством голевых эпизодов. Мы шли вперед, почти отыгрались и были близки к перелому хода игры.
Исход матча решили контратаки, особенно в течение 10 минут второй половины матча, когда мы пропустили 3 гола.
Наш соперник – лучшая команда в Лиге, которая демонстрирует отличную интенсивность и реализацию», - сказал наставник «блаугранос».
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