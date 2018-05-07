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Реал заинтересован в услугах Алисона

Дата публикации: Сегодня, 19:41 | Категория: Новости футбола

 

Алисон БекерАлисон Бекер

Голкипер «Ромы» Алисон Бекер попал в сферу интересов мадридского «Реала». Об этом пишут французские футбольные издания.

                Однако, сообщается, что «волки» не желают расставаться со своим вратарем, из-за чего собираются увеличить ему оклад в два раза – до 3 000 000 евро в год и новое трудовое соглашение до 2023 года.

                Отметим, что текущий контракт Алисона с «Ромой» действует до 2021 года. Сумма его перехода оценивается в 70 000 000 евро.

                В этом сезоне страж ворот сыграл в 36 поединках в рамках итальянского национального первенства, в который пропустил 28 мячей.

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