Пирло: Мне повезло выступить за три великих итальянских клуба
Именитый хавбек Андреа Пирло, который проведет свой прощальный матч 21 мая, оценил свою профессиональную карьеру.
«У меня остались теплые воспоминания о выступлениях за «Интер». В детстве я был фанатом этой команды. Я был очень счастлив, когда я попал туда. Первый год в клубе прошел хорошо, но потом меня отправили в аренду.
Почему я оказался в «Милане»? Тогда со мной связался агент и я сразу же согласился. Тогда началось мое великолепное путешествие с «Миланом». Это были лучшие 10 лет в моей карьере. Мне повезло, что удалось сыграть за три великих клуба Италии.
Безусловно, осталось разочарование от финального поединка Лиги чемпионов в Стамбуле, однако нельзя вернуть время назад. Первый тайм того поединка – был лучший в истории. Не могу объяснить, что произошло за 7 минут. После игры я подумывал над тем, чтобы завершить карьеру, но все же принял решение идти вперед.
Я никогда не ставил цель завоевать «Золотой мяч». Я не считаю, что данная награда – нечто важное для игрока. Я довольствовался теми титулами, которые завоевывал за клубы и сборную. В 2006 году на Чемпионате мира мы демонстрировали отличный футбол, атаковали, а Фабио Каннаваро был лицом команды
Карло Анчелотти – был мне словно второй отец. Он многому меня научил, в том числе и в моральном плане. Я благодарю его за это. Недавно мы обсуждали вопрос совместной работы в тренерском штабе, но пока я еще достаточно молод и мне необходимо время для принятия решения», - сказал Андреа Пирло.
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