Это’О: Мбаппе в будущем станет новым Месси

Самуэль Это’О

Известный форвард Самуэль Это’О, ныне выступающий в составе турецкого «Коньяспора» прокомментировал игру нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Напомним, в настоящее время молодой игрок выступает за парижский клуб на правах аренды. По истечению текущего сезона права на его трансфер могут выкупить за 180 000 000 евро.

«Если Мбаппе будет соответствовать своему статусу, то он может стать будущим Месси. Однако, для того, чтобы сделать действительно великую карьеру игрока, нужно учитывать немалое количество вещей, которые не касаются футбола.

Возможно, я когда-нибудь смогу с ним обсудить этот вопрос. Мбаппе нужно брать пример с Месси. Он имеет сверхчеловеческую силу духа. Я наблюдал за тем, как он растет в «Барселоне». Он все еще играет с легкостью ежесекундно. Лионель Месси – уникальный и по-прежнему напоминает мне того парня, с которым я познакомился в далеком 2004 году. Он остается таким же сдержанным и уважительно относится к окружающим. У других могло просто сорвать крышу от подобной славы», - высказался камерунский форвард.

Отметим, что в этом сезоне Килиан Мбаппе сыграл за «ПСЖ» в рамках всех турниров в 23 поединках, в которых отметился 13 голами.