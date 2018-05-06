Барселона контактирует с представителями Гризманна
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу сообщил, что представители каталонского клуба установили контакты с агентами Антуана Гризманна.
«Мы контактируем с его агентами. Но мы установили контакты и с рядом других представителями футболистов. Осенью прошлого года мы встретились с Гризманном. Но я не собираюсь обсуждать исполнителя другой команды, так как у нас достаточно хорошие взаимоотношения с «Атлетико»», - сказал Бартомеу.
Отметим, что наставник каталонского клуба также не против видеть в команде Гризманна.
«Гризманн – лидер атак «Атлетико» и ключевой игрок этой команды. Был бы рад, видеть его у нас», - сказал главный коуч «сине-гранатовых» Эрнесто Вальверде.
Напомним, испанские издания пишут о том, что по окончании этого сезона Гризманн может пополнить «Барселону», которая активно заинтересована в его услугах. Кроме того, на французского нападающего претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен». Футбольные СМИ предполагают, что стоимость перехода исполнителя «матрасников» может составить не меньше 100 000 000 евро.
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