Барселона контактирует с представителями Гризманна

Антуан Гризманн

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу сообщил, что представители каталонского клуба установили контакты с агентами Антуана Гризманна.

«Мы контактируем с его агентами. Но мы установили контакты и с рядом других представителями футболистов. Осенью прошлого года мы встретились с Гризманном. Но я не собираюсь обсуждать исполнителя другой команды, так как у нас достаточно хорошие взаимоотношения с «Атлетико»», - сказал Бартомеу.

Отметим, что наставник каталонского клуба также не против видеть в команде Гризманна.

«Гризманн – лидер атак «Атлетико» и ключевой игрок этой команды. Был бы рад, видеть его у нас», - сказал главный коуч «сине-гранатовых» Эрнесто Вальверде.

Напомним, испанские издания пишут о том, что по окончании этого сезона Гризманн может пополнить «Барселону», которая активно заинтересована в его услугах. Кроме того, на французского нападающего претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен». Футбольные СМИ предполагают, что стоимость перехода исполнителя «матрасников» может составить не меньше 100 000 000 евро.