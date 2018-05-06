Челси готов купить Фекира

Набиль Фекир

Хавбек «Лиона» Набиль Фекир попал в сферу интересов лондонского «Челси». По данным французских футбольных изданий, в услугах 24-летнего полузащитника тренерский штаб «синих». При этом сообщается, что именно «аристократы» являются лидерами в борьбе за игрока.

По имеющейся информации, Фекир уже достиг предварительных договоренностей с руководством «Лиона» о том, что если за него будет предложено не меньше 60 000 000 евро, то он покинет клуб.

Кроме лондонцев на Фекира также претендует «Ливерпуль» и мадридский «Атлетико».

Отметим, что действующее соглашение футболиста с «Лионом» рассчитано до середины 2020 года. Набиль Фекир сыграл в 28 играх национального первенства, забил 17 мячей и оформил 7 голевых пасов.