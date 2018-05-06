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Мората: К стилю АПЛ нужно привыкать

Дата публикации: Сегодня, 07:56 | Категория: Новости футбола

Альваро МоратаАльваро Мората

Форвард лондонского «Челси» Альваро Мората сказал, что почти приспособился к тем требованиям, которые нужны для удачного выступления в Английской Премьер-лиге.

                По словам испанского нападающего, одной из проблем, с которой он столкнулся во время пребывания в новом клубе – взаимоотношения с арбитрами.

                «Основной момент отличия чемпионата – судьи. Сначала я много протестовал, но мне посоветовали, как себя вести. Это стиль АПЛ. К нему нужно привыкнуть. У меня это получилось и мне удается спорить с арбитрами намного меньше. Даже Арсен Венгер мне говорил об этом, что здесь достаточно много толчков, единоборств и к этому следует приспособиться», - рассказывает нападающий «синих».

                Напомним, Мората перешел в «Челси» в летом 2017 года и оформил контракт сроком на 5 лет. С тех пор испанский форвард сыграл за лондонцев 27 матчей в рамках всех турниров и забил в них 11 голов.

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