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Ди Мария: Неймар усилил французский чемпионат

Дата публикации: Сегодня, 19:29 | Категория: Новости футбола

Ди МарияДи Мария

Аргентинский полузащитник «Пари Сен-Жермен» прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов от «Реала», свое будущее и важность для команды именитого бразильца Неймара.

                «Я очень разочаровался, когда не вышел в стартовом составе против «Реала». Тогда я был в хорошей форме, готов был сыграть, но я не получил такой шанс.

                Останусь ли я в Париже? Не знаю, что будет в будущем. В футболе бывает все, что угодно. Сегодня я счастлив здесь, но клуб собирается купить новых исполнителей, но для этого, ему нужно с кем-то расставаться.

                В настоящее время важную роль не только для «Пари Сен-Жермен», но и для чемпионата играет Неймар. Он помог французской лиге стать лучше, в частности в сфере маркетинга. Он отлично показывал себя на протяжении полугода в игре с Мбаппе, Кавани и остальными игроками. К сожалению, он травмировался, но вскоре вернется в состав команды», - говорит Ди Мария.

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