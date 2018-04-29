Ювентус намерен арендовать Морату

Альваро Мората

Туринский «Ювентус» планирует взять в аренду нападающего «Челси» Альваро Морату. При этом, итальянцы хотят рассмотреть возможность включить в договор положение о праве выкупа.

Отметим, что испанец на Туманном Альбионе стартовал достаточно хорошо – в своих первых 11 поединках в рамках Английской Премьер-лиги он забил 8 голов. При этом, в последних 18 матчах, он забил лишь 3 раза.

Также у Мораты имеется ряд проблем с адаптацией к жизни в новой стране. Именно поэтому в футбольных изданиях появились слухи о его возможном уходе из лондонского клуба уже грядущим летом.

Именно поэтому, сложившейся ситуацией хочет воспользоваться туринский «Ювентус». Отметим, что за него Мората играл с 2014 по 2016 год. По информации итальянских СМИ, «старая синьора» готова выложить 15 000 000 евро за один сезон аренды форварда. Кроме того, в договоре может быть прописано положение о возможном выкупе всех прав на футболиста за 45 000 000 евро в 2019 году.

Напомним, минувшим летом, 25-летний Альваро Мората пополнил «Челси», перейдя из мадридского «Реала» за 65 500 000 евро.