Серхио Рамос: Мы не намерены делать чемпионский коридор для Барселоны

Серхио Рамос

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос дал комментарий относительно Золотого дубля вечного принципиального соперника «королевского» клуба – «Барселоны», отметив, что игроки его команды не будут делать чемпионский коридор «сине-гранатовым» в очной встрече в рамках испанского первенства.

«Все знают историю нашего клуба. Все те, кто в нас сомневаются – пусть пересмотрят архив. Мы играли отлично и намерены продолжать так же. Мы добиваемся того, чего еще не смог никто. Цель третей победы к ряду в Лиге чемпионов ежедневно нас мотивирует.

«Барселона» провела отличный сезон, завоевав два трофея. Выигрыш в Кубке – почетен, как и Примере. Но победа в Лиге чемпионов имеет высшую ценность. Вероятно, этот сезон будет превосходным, как для нас, так и для них.

Зидан говорил, что мы не будем поздравлять соперника с победой в Примере? Слова главного тренера не обсуждаются. Многие поднимают лишний шум. «Барселона» завоевала титул, к которому стремилась. Мы не собираемся делать для них чемпионский коридор. Они сами отпразднуют свой титул», - сказал Рамос.