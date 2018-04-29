Серхио Рамос: Мы не намерены делать чемпионский коридор для Барселоны
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос дал комментарий относительно Золотого дубля вечного принципиального соперника «королевского» клуба – «Барселоны», отметив, что игроки его команды не будут делать чемпионский коридор «сине-гранатовым» в очной встрече в рамках испанского первенства.
«Все знают историю нашего клуба. Все те, кто в нас сомневаются – пусть пересмотрят архив. Мы играли отлично и намерены продолжать так же. Мы добиваемся того, чего еще не смог никто. Цель третей победы к ряду в Лиге чемпионов ежедневно нас мотивирует.
«Барселона» провела отличный сезон, завоевав два трофея. Выигрыш в Кубке – почетен, как и Примере. Но победа в Лиге чемпионов имеет высшую ценность. Вероятно, этот сезон будет превосходным, как для нас, так и для них.
Зидан говорил, что мы не будем поздравлять соперника с победой в Примере? Слова главного тренера не обсуждаются. Многие поднимают лишний шум. «Барселона» завоевала титул, к которому стремилась. Мы не собираемся делать для них чемпионский коридор. Они сами отпразднуют свой титул», - сказал Рамос.
Похожие новости:
Серхио Рамос Мадридский «Реал» снова одолел лидеров французского чемпионата «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:1 в рамках 1/8 Лиги...
Серхио Рамос Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал о том, что ждет от ответной игры против «Пари Сен-Жермен» в рамках 1/8...
Серхио Рамос Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал неудовлетворительные результаты своей команды и признал прекращение для...
Серхио Рамос Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился с прессой мнением относительно вероятного трансфера нападающего...
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, который в воскресном матче против «Барселоны» играл на позиции хавбека несмотря на...