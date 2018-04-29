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Месси: В текущем сезоне Барселона был значительно сильнее соперников

Дата публикации: Сегодня, 18:55 | Категория: Новости футбола

Лионель МессиЛионель Месси

Именитый нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал предварительные итоги команды в этом сезоне.

                «Нам нужно ценить эту победу в чемпионате и праздновать вместе с болельщиками. Они заслужили это.
                В этом сезоне мы были намного сильнее соперников. Мы почти не проигрывали. У нас было только два поражения – в Кубке и Лиге чемпионов. Это было очень неожиданно. Но мы заслужили похвалы за то, чего добились в текущем сезоне, так как было достаточно непросто.

                Обидно, что уходит Иньеста. До этого нас покинули Хави и Маскерано, которые уже стали символами клуба. Теперь пришла очередь Андреса. Он заслужил всего самого лучшего.

                Жаль, что у нас не получилось завоевать победу в Лиге чемпионов. Из-за этого Иньеста уходит без «требла». Но все равно – он уходит красиво», - говорит аргентинский исполнитель.

                Отметим, что Андрес Иньеста и Лионель Месси – рекордсмены «Барселоны» по количеству завоеванных титулов чемпиона Испании. В составе «сине-гранатовых» они завоевали 9 трофеев.

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