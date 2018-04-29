Месси: В текущем сезоне Барселона был значительно сильнее соперников
Именитый нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал предварительные итоги команды в этом сезоне.
«Нам нужно ценить эту победу в чемпионате и праздновать вместе с болельщиками. Они заслужили это.
В этом сезоне мы были намного сильнее соперников. Мы почти не проигрывали. У нас было только два поражения – в Кубке и Лиге чемпионов. Это было очень неожиданно. Но мы заслужили похвалы за то, чего добились в текущем сезоне, так как было достаточно непросто.
Обидно, что уходит Иньеста. До этого нас покинули Хави и Маскерано, которые уже стали символами клуба. Теперь пришла очередь Андреса. Он заслужил всего самого лучшего.
Жаль, что у нас не получилось завоевать победу в Лиге чемпионов. Из-за этого Иньеста уходит без «требла». Но все равно – он уходит красиво», - говорит аргентинский исполнитель.
Отметим, что Андрес Иньеста и Лионель Месси – рекордсмены «Барселоны» по количеству завоеванных титулов чемпиона Испании. В составе «сине-гранатовых» они завоевали 9 трофеев.
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