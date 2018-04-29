Де Хеа рассказал о начале карьеры в МЮ
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа сказал, что его начало карьеры в составе «красных дъяволов» было достаточно сложным.
«Это было ужасно. Моя первая игра была против «Вест-Бромвича». Они играли верхом. Это было очень непривычно. Я понимал то, что мне нужно измениться, но для этого был необходим опыт и время.
Поначалу было чрезвычайно тяжело – новая страна, команда. Я никого не знал, как и язык. Также я был очень молодой.
Тогда у нас были очень опытные игроки линии защиты – Патрис Эвра, Неманья Видич, Рио Фердинанд. Тогда они говорили мне, что я молод, но в «Манчестер Юнайтед» играют лишь лучшие», - вспоминает Де Хеа.
Напомним, что испанский голкипер выступает за «манкунианцев» с 2011 года. На сегодня на его счету 234 матча за британский клуб.
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