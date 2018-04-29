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Де Хеа рассказал о начале карьеры в МЮ

Дата публикации: Сегодня, 18:53 | Категория: Новости футбола

Давид Де ХеаДавид Де Хеа

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа сказал, что его начало карьеры в составе «красных дъяволов» было достаточно сложным.

                «Это было ужасно. Моя первая игра была против «Вест-Бромвича». Они играли верхом. Это было очень непривычно. Я понимал то, что мне нужно измениться, но для этого был необходим опыт и время.

                Поначалу было чрезвычайно тяжело – новая страна, команда. Я никого не знал, как и язык. Также я был очень молодой.

                Тогда у нас были очень опытные игроки линии защиты – Патрис Эвра, Неманья Видич, Рио Фердинанд. Тогда они говорили мне, что я молод, но в «Манчестер Юнайтед» играют лишь лучшие», - вспоминает Де Хеа.
                Напомним, что испанский голкипер выступает за «манкунианцев» с 2011 года. На сегодня на его счету 234 матча за британский клуб.

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