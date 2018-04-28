Моуринью рассказал, почему Салах покинул Челси

Жозе Моуриньо

Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, ранее стоящий у руля лондонского «Челси», вспомнил, почему «синие» расстались с нападающим Мохаммедом Салахом.

«В мой адрес нередко говорят то, что я якобы продал Салаха. Но все было иначе – я попросил руководство клуба его приобрести.

Придя в «Челси», Салах был еще ребенком. Он не выглядел готовым физически и морально. Ему было достаточно сложно. Тогда было принято решение отправить его в аренду, о чем он просил. Отдав его в «Фиорентину», он начал перевоплощаться в зрелого исполнителя.

Но «Челси» решил продать его. Если кто-то скажет, что я являюсь тем, кто был инициатором продажи Салаха – он лжец. Его аренда – вынужденная мера. К тому же я думал о том, что «Челси» уже имеет вингеров. Кстати, некоторые из их числа по сей день играют – Азар и Виллиан.

Я действительно купил Мохаммеда, а не продал его. Но это не важно, ведь он является фантастическим футболистом», - говорит португальский специалист.