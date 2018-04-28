Реал интересуется четырьмя игроками Манчестер Сити

Рахим Стерлинг

Мадридский «Реал» активно интересуется рядом футболистов «Манчестер Сити». Об этом сообщают британские издания. В сферу интересов «королевского» клуба вошли Рахим Стерлинг, Кевин Де Брюйне, Лерой Сане, а также защитник Джон Стоунз.

Сообщается, что «Реал» не готов приобрести сразу же всех четырех исполнителей, однако любой из них может пополнить испанский гранд. По имеющейся информации, Мадрид якобы готов выложить за перечисленных футболистов сумму от 80 000 000 до 200 000 000 евро.

Напомним, ранее в СМИ писали о том, что «Реал» активно интересуется форвардом «Ливерпуля» Мохаммедом Салахом и рассматривает трансфер нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски.