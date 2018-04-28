Моуринью исключил продажу Де Хеа

Давида Де Хеа

Главный наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на слухи о возможном трансфере голкипера команды Давида Де Хеа в «Реал».

«Без шансов», - именно так ответил на переход испанского вратаря в состав мадридского клуба.

Также он добавил, что клуб, который ставит цель покупать наилучших футболистов не будет продавать лидеров команды, так как в этом нет смысла.

«Для того, чтобы выходить на новый уровень, нужно усиляться сильными игроками, как мы это и сделали, купив Санчеса, Погбу и Матича», - сказал Моуринью.