Моуринью исключил продажу Де Хеа
Дата публикации: Сегодня, 19:14 | Категория: Новости футбола
Главный наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на слухи о возможном трансфере голкипера команды Давида Де Хеа в «Реал».
«Без шансов», - именно так ответил на переход испанского вратаря в состав мадридского клуба.
Также он добавил, что клуб, который ставит цель покупать наилучших футболистов не будет продавать лидеров команды, так как в этом нет смысла.
«Для того, чтобы выходить на новый уровень, нужно усиляться сильными игроками, как мы это и сделали, купив Санчеса, Погбу и Матича», - сказал Моуринью.
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