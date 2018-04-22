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Реал хочет Салаха

Дата публикации: Вчера, 22:52 | Категория: Новости футбола

Мохаммед СалахМохаммед Салах

Лидер атак «Ливерпуля» Мохаммед Салах может стать главной трансферной целью мадридского «Реала» в грядущее летнее окно трансферов. По крайней мере, об этом пишут испанские футбольные издания.

                Сообщается, что президент «королевского» клуба Флорентино Перес не против выложить за египетского форварда около 200 000 000 евро.

                Отметим, что в этом розыгрыше АПЛ нападающий «мерсисайдцев» забил 31 гол, сделал 9 результативных пасов сыграв в 33 поединках. Благодаря этому, Салах получил трофей лучшего бомбардира Английской Премьер-лиги.

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