Реал хочет Салаха
Дата публикации: Вчера, 22:52 | Категория: Новости футбола
Лидер атак «Ливерпуля» Мохаммед Салах может стать главной трансферной целью мадридского «Реала» в грядущее летнее окно трансферов. По крайней мере, об этом пишут испанские футбольные издания.
Сообщается, что президент «королевского» клуба Флорентино Перес не против выложить за египетского форварда около 200 000 000 евро.
Отметим, что в этом розыгрыше АПЛ нападающий «мерсисайдцев» забил 31 гол, сделал 9 результативных пасов сыграв в 33 поединках. Благодаря этому, Салах получил трофей лучшего бомбардира Английской Премьер-лиги.
Похожие новости:
Ливерпуль ни при каких условиях не продаст Салаха
Руководство «Ливерпуля» не рассматривает возможное расставание со своим лидером атак Мохаммедом Салахом в ближайшее летнее трансферное...
Руководство «Ливерпуля» не рассматривает возможное расставание со своим лидером атак Мохаммедом Салахом в ближайшее летнее трансферное...
Ливерпуль готов отпустить Салаха в Реал за 160 млн евро
Мохаммед Салах Английский «Ливерпуль» готов к расставанию со своим ведущим голеадором в этом сезоне Мохаммедом Салахом, но за достаточно...
Мохаммед Салах Английский «Ливерпуль» готов к расставанию со своим ведущим голеадором в этом сезоне Мохаммедом Салахом, но за достаточно...
Салах – лучший игрок Англии в феврале
Мохаммед Салах Забивной форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах, определен лучшим исполнителем Английской Премьер-лиги в феврале....
Мохаммед Салах Забивной форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах, определен лучшим исполнителем Английской Премьер-лиги в феврале....
Салах: Мечтаю победить в АПЛ с Ливерпулем
Мохаммед Салах Форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах рассказал о своих чемпионских амбициях, которые он собирается реализовать вместе со...
Мохаммед Салах Форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах рассказал о своих чемпионских амбициях, которые он собирается реализовать вместе со...
Официально: Салах игрок «Челси»
Руководство «Челси» подтвердило приобретение Мохаммеда Салаха, который до этого защищал цвета швейцарского «Базеля». Контракт...
Руководство «Челси» подтвердило приобретение Мохаммеда Салаха, который до этого защищал цвета швейцарского «Базеля». Контракт...