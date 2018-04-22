Челси готов потратить 75 млн евро на Кулибали

Калиду Кулибали

По данным итальянских футбольных изданий, лондонский «Челси» готов раскошелиться на защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

Сообщается, что 26-летний игрок линии обороны уже давно входит в сферу интересов «синих». Поэтому, в ближайшее летнее окно трансферов, лондонский клуб будет активно бороться за приобретение футболиста. По имеющимся данным, «Челси» готов заплатить за переход Кулибали 75 000 000 евро.

Отметим, что в этом сезоне Кулибали забил 5 мячей сыграв в 32 поединках в рамках итальянского первенства. Стоит отметить его забитый гол в ворота «Ювентуса» в последнем туре Серии А (1:0).