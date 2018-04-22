Франс Футбол попросил прощение за то, что не вручил Золотой мяч Иньесте
Издание France Football, которое каждый год вручает «Золотой мяч» лучшим игрокам года по итогам голосования, извинилось перед именитым хавбеком «Барселоны» Андресом Иньестой за то, что никогда не вручали ему эту награду.
Извинился перед испанцем непосредственно главред издания Паскаль Ферре. Также он пожелал игроку удачного выступления в составе испанской сборной на грядущем Чемпионате мира 2018.
Отметим, что к вручению «Золотого мяча» Иньеста был близок в 2010 году, когда его национальная сборная победила на Чемпионате мира. Тогда испанец забил победный гол в ворота нидерландской команды в финальном матче турнира. Но полузащитник занял 2-е место по результатам голосования, уступив награду партнеру по «Барселоне» Лионелю Месси.
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