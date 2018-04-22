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ФИФА планирует запуск новых турниров

Дата публикации: Вчера, 22:47 | Категория: Новости футбола

ФИФАФИФА

В Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) были проведены консультации на тему запуска новых турниров. Такие состязания могут приносить доход в размере 25 млрд долларов США. Сообщается, что будет произведена реорганизация клубного чемпионата мира и введена Лига наций, которая будет отличаться от ранее анонсированной УЕФА.

                Британские издания пишут о том, что топ-клубы не раз отмечали, что чрезмерно плотный график игр не дает игрокам полноценно отдохнуть. Однако, в ФИФА говорят о том, что дополнительная нагрузка не будет существенной.

                Обновленный чемпионат мира среди клубов планируют запустить в 2021 году. Он будет проводиться каждые 4 года.

                В данном турнире будут принимать участие 24 команды, которые разбиваются на 8 групп – по 3 в каждой. Право на выход в плей-офф получат лишь победители групп.

Планируется, что в турнире примут участие 24 команды, разбитые на 8 групп - по три в каждой. В плей-офф будут выходить только победители групп, а это значит, что финалисты проведут максимум 5 матчей. Также будут рассматриваться вопросы об увеличении числа участников Чемпионата мира до 48 с 2022 года, а не с 2026, как планировалось ранее. При этом, Катар уже заявил о том, что готов проводить Мундиаль в расширенном формате.

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