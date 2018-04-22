Новый наставник Арсенала не получит много средств на усиление команды

Арсенал

По информации британских изданий, новый главный коуч лондонского «Арсенала» получит на усиление команды не более 50 000 000 фунтов стерлингов.

Сообщается, что такое решение руководства «канониров» обусловлено тем, что «Арсенал» за прошедшие летнее и зимнее окно трансферов побил рекорд клуба по покупкам, заполучив Пьера-Эмерика Обамеянга и Александра Лязакетта.

Отметим, что в список претендентов на пост главного наставника «Арсенала» являются Карло Анчелотти, Луис Энрике, Томас Тухель, Массимо Аллегри («Ювентус») и Леонардо Жардима («Монако»).