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Манолас: Рома справилась с Месси, справится и с Салахом

Дата публикации: Сегодня, 16:22 | Категория: Новости футбола

Костас МаноласКостас Манолас

Защитник «Ромы» Костас Манолас прокомментировал предстоящий матч против «Ливерпуля», который состоится в ходе 1/2 финала Лиги чемпионов.

                «В 1/4 я забил важный гол. Но мне не нужно зацикливаться на этом, так как не хочу, чтобы этот гол был самым ярким эпизодом моей футбольной карьеры. Впереди предстоит еще много поединков.

                В игре с «Ливерпулем» мы не намереваемся задействовать персональную опеку в отношении Салаха. У нас удалось справиться с Месси в матчах с «Барселоной» при помощи командной работы. То же самое будем задействовать и против Салаха», - заявляет Манолас.

Напомним, что первый поединок «Ливерпуль» - «Рома» состоится 24 апреля, а ответная игра в Риме – 2 мая.

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