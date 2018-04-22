СМИ: Реал нацелился на Роберта Левандовски
Ряд футбольных изданий, в частности испанский спортивный журналист Гильем Балаге рассказал, что мадридский «Реал» намерен оформить трансфер форварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски этим летом.
«Руководство «Реала» хочет оставить Бензема, при этом расстаться с Бейлом, несмотря на то, что последний не желает покидать клуб.
Роберт Левандовски желает пополнить «Реал». После того, как у него поменялся агент, мы получаем данные о том, что он уже сообщил своим одноклубникам о своем желании переехать в Мадрид.
При этом, мюнхенский клуб не хочет отпускать польского нападающего, однако «сливочные» готовят достаточно крупную сумму на его трансфер.
Приобретение Левандовски придаст атакующего потенциала «королевскому» клубу», - говорит Балаге.
Отметим, что ранее в спортивной прессе ходила информация о том, что главный коуч «Реала» Зинедин Зидан согласился на покупку Левандовски.
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