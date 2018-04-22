Эмери: Венгер может тренировать лучшие команды

Арсен Венгер

Главный коуч «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери дал комментарий относительно возможного будущего именитого специалиста – Арсена Венгера. Напомним, в минувшую пятницу наставник лондонского «Арсенала» заявил, что покидает свой пост.

«Ежегодно в Ньоне мы встречаемся с двенадцатью тренерами, в ходе которой получаешь новости. Находясь там, все хотят услышать Венгера, так как он достаточно опытен и имеет огромные футбольные знания. Его работа принесла много хороших вещей в команды, у руля которых он стоял, в том числе «Арсенал».

Венгер поддерживал меня – он хорошо отзывался обо мне. Я восхищаюсь им не только, как тренером, а и как человеком. Арсен Венгер имеет все качества, опыт, чтобы возглавить самые лучшие команды в мире, в том числе «Пари Сен-Жермен», - считает испанский специалист.

Отметим, что Эмери уйдет с поста главного тренера парижского клуба в конце текущего сезона. Имя нового коуча, руководство «ПСЖ» еще не объявило.