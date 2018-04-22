Эмери: Венгер может тренировать лучшие команды
Главный коуч «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери дал комментарий относительно возможного будущего именитого специалиста – Арсена Венгера. Напомним, в минувшую пятницу наставник лондонского «Арсенала» заявил, что покидает свой пост.
«Ежегодно в Ньоне мы встречаемся с двенадцатью тренерами, в ходе которой получаешь новости. Находясь там, все хотят услышать Венгера, так как он достаточно опытен и имеет огромные футбольные знания. Его работа принесла много хороших вещей в команды, у руля которых он стоял, в том числе «Арсенал».
Венгер поддерживал меня – он хорошо отзывался обо мне. Я восхищаюсь им не только, как тренером, а и как человеком. Арсен Венгер имеет все качества, опыт, чтобы возглавить самые лучшие команды в мире, в том числе «Пари Сен-Жермен», - считает испанский специалист.
Отметим, что Эмери уйдет с поста главного тренера парижского клуба в конце текущего сезона. Имя нового коуча, руководство «ПСЖ» еще не объявило.
Похожие новости:
Унаи Эмери Главный наставник «ПСЖ» Унаи Эмери сказал, что не прочь встать у руля испанского клуба «Реал Сосьедад»....
Унаи Эмери Французский «Пари Сен-Жермен» занимается активным поиском нового главного коуча, в случае, если придется расстаться с нынешним...
Следующим летом руководителем тренерского штаба «Арсенала» может стать Л. Жардим, вместо А. Венгера, который не пользуется снисхождением...
Управление «Пари Сен-Жермен» не впечатлено игрой клуба под началом испанского наставника У. Эмери. Поэтому, как извещает издание The Sun,...
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер сделал довольно смелое заявление в интервью британским СМИ. Мне предлагают контракт...