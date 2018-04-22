Иньеста расскажет о своих планах в ближайшее время

Андрес Иньеста

Хавбек «Барселоны» Андрес Иньеста после победы над «Севильей» в финале Кубка Испании (5:0) сказал, что окончательное решение о продолжении карьеры объявит на грядущей неделе.

«О своем решении я объявлю в ближайшее время. Сейчас я рад тому, что мы завоевали Кубок. Наши фанаты заслужили это после произошедшего в Риме. Повлияют ли на мое решение болельщики? Для меня их мнение бесценно.

Я переполнен положительными эмоциями – рад, что добился многого, как на клубном, так и индивидуальном уровне. Победа в Кубке дала нам энергию для того, чтобы победить в чемпионате. Нам нужно закончить сезон с высоко поднятой головой», - говорит Андрес Иньеста.

Добавим, что в футбольной прессе распространяется информация о том, что 33-летний испанец получил предложение от клуба из Поднебесной – «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Сообщается, что руководство китайского клуба готово заплатить именитому исполнителю 35 000 000 евро.