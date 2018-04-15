  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Моуринью не против обмена Погба-Бэйл

Дата публикации: Сегодня, 07:54 | Категория: Новости футбола

Жозе МоуриньюЖозе Моуринью

Главный наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вынашивает планы по усилению линии атаки команды. Испанская пресса пишет о том, что одним из усилений «красных дъяволов» в ближайшее трансферное окно может стать валлиец Гарет Бэйл.

            Журналисты пишут о том, что Бэйл готов покинуть мадридский «Реал» и пополнить команду Английской Премьер-лиги. Также сообщается, что Моуринью приветствовал бы обмен Гарета Бэйла на Поля Погба, так как с последним у него не складываются отношения. Но врядли такой расклад будет выгодным для мадридского клуба, ведь Погба не совсем подходит под стиль команды.

            Футбольные аналитики склоняются к тому, что «Реал» с удовольствием бы согласился на обмен Гарет Бэйл-Мохаммед Салах. Но в таком случае, возникает противоположная ситуация – Бэйл не намерен переходить в «Ливерпуль».

Нравится
Похожие новости:
  • Гарет Бэйл не уйдет из «Реала» как минимум до лета 2018 года
    Гарет Бэйл не уйдет из «Реала» как минимум до лета 2018 года
    Гарет Бэйл Как сообщают испанские футбольные издания, руководство мадридского «Реала» не намерено продавать валлийского полузащитника...
  • Моуринью участвует в переговорах о трансфере Бэйла в «МЮ»
    Моуринью участвует в переговорах о трансфере Бэйла в «МЮ»
    Гарет Бэйл Главный коуч «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поучаствовал в переговорах относительно перехода игрока мадридского...
  • Бэйл договорился с Моуринью о переходе в Манчестер Юнайтед
    Бэйл договорился с Моуринью о переходе в Манчестер Юнайтед
    Фланговый форвард столичного испанского «Реала» — валлиец Г. Бэйл — сумел договориться с наставником «Манчестер...
  • Sky Sports: ПСЖ может перехватить Моуринью у Ман Юнайтед
    Sky Sports: ПСЖ может перехватить Моуринью у Ман Юнайтед
    Как информируют СМИ Италии, действующий чемпион Франции сделает всё, чтобы заполучить португальского специалиста, который уже якобы договорился с...
  • Гарет Бэйл полностью восстановится к матчу с «Барселоной»
    Гарет Бэйл полностью восстановится к матчу с «Барселоной»
    Валлийский полузащитник испанского футбольного клуба «Реал» Гарет Бэйл восстановится к матчу с «Барселоной». Об этом сообщают...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close