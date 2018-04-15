Моуринью не против обмена Погба-Бэйл

Жозе Моуринью

Главный наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вынашивает планы по усилению линии атаки команды. Испанская пресса пишет о том, что одним из усилений «красных дъяволов» в ближайшее трансферное окно может стать валлиец Гарет Бэйл.

Журналисты пишут о том, что Бэйл готов покинуть мадридский «Реал» и пополнить команду Английской Премьер-лиги. Также сообщается, что Моуринью приветствовал бы обмен Гарета Бэйла на Поля Погба, так как с последним у него не складываются отношения. Но врядли такой расклад будет выгодным для мадридского клуба, ведь Погба не совсем подходит под стиль команды.

Футбольные аналитики склоняются к тому, что «Реал» с удовольствием бы согласился на обмен Гарет Бэйл-Мохаммед Салах. Но в таком случае, возникает противоположная ситуация – Бэйл не намерен переходить в «Ливерпуль».