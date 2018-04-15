ПСЖ все еще не подтвердил смену тренера

Унаи Эмери

Даже после завоевания чемпионского титула Лиги 1, «боссы» «Пари Сен-Жермен» не подтверждают витающие в футбольных изданиях слухи о назначении на должность главного коуча Томаса Тухеля. Отметим, что действующее соглашение парижан с Унаи Эмери истечет в конце этого сезона. По имеющимся данным, французский клуб не намерен предлагать испанскому специалисту продление трудового договора.

«После того, как мы оформим с кем-то контракт – все сразу об этом узнают. На сегодняшний день мы имеем тренера. Мы абсолютно честны – мы имеем наставника, с которым действующее соглашение о сотрудничестве заканчивается в конце этого сезона. Сегодня мы являемся чемпионами и это замечательно!», - говорит владелец «ПСЖ» Нассер Ганим аль-Хелаифи.

До этого, немецкие издания сообщали о том, что Томас Тухель отказал «Баварии», ввиду подписания контракта с другим клубом. В Германии считают, что немецкий специалист оформил контракт как раз с «ПСЖ».