Бока Хуниорс приглашает Буффона
Аргентинский «Бока Хуниорс» намерен предложить контракт легендарному вратарю «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону.
Если голкипер туринского клуба решится покинуть его в конце сезона и он не захочет завершать профессиональную карьеру, то руководство «Бока Хуниорс» готовы его принять к себе.
Аргентинский клуб готов начать переговорный процесс с Буффоном о подписании трудового соглашения сроком на один сезон в надежде, что 40-летнего стража ворот будет интересовать борьба за Копа Либертадорес.
По данным итальянских СМИ, клуб из Аргентины находится в активном поиске опытного вратаря, а Серхио Ромеро («МЮ») и Вилли Кабальеро («Челси») ответили отказом на поступившее предложение.
«Бока Хуниорс» собирается оформить переход Буффона до 7 августа – именно тогда начинаются плей-офф поединки Копа Либертадорес.
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