Бока Хуниорс приглашает Буффона

Джанлуиджи Буффон

Аргентинский «Бока Хуниорс» намерен предложить контракт легендарному вратарю «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону.

Если голкипер туринского клуба решится покинуть его в конце сезона и он не захочет завершать профессиональную карьеру, то руководство «Бока Хуниорс» готовы его принять к себе.

Аргентинский клуб готов начать переговорный процесс с Буффоном о подписании трудового соглашения сроком на один сезон в надежде, что 40-летнего стража ворот будет интересовать борьба за Копа Либертадорес.

По данным итальянских СМИ, клуб из Аргентины находится в активном поиске опытного вратаря, а Серхио Ромеро («МЮ») и Вилли Кабальеро («Челси») ответили отказом на поступившее предложение.

«Бока Хуниорс» собирается оформить переход Буффона до 7 августа – именно тогда начинаются плей-офф поединки Копа Либертадорес.