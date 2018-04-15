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Объявление Иньесты об уходе из Барселоны намечено на финал Кубка Испании

Дата публикации: Сегодня, 07:48 | Категория: Новости футбола

Андрес ИньестаАндрес Иньеста

Лидер «Барселоны» Андрес Иньеста в конце сезона покинет стан «сине-гранатовых». В текущем соглашении футболиста имеется положение, по которому 33-летний полузащитник имеет возможность расторгнуть его, если объявит об этом до 30 апреля. Ожидается, что такое заявление испанец сделает после финала Кубка Испании 21 апреля.

            Напомним, что ранее в футбольных изданиях появлялась информация о том, что Иньеста получил достаточно выгодное предложения от клуба из Китая – «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Руководство этого клуба готово платить испанцу 35 000 000 евро.

            Непосредственно сам Иньеста уже заявлял о том, что игра против «Ромы» в Лиге чемпионов – скорее всего последняя в этом турнире.

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