Хайнкес: Жребий? Все равно – посмотрите, что случилось с Барселоной

Юпп Хайнкес

Главный наставник мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес выразил мнение относительно выхода его команды в полуфинал Лиги чемпионов по итогам поединка против «Севильи». Напомним немецкий клуб в ответном поединке Лиги чемпионов против испанской «Севильи» сыграл «всухую» - 0:0.

«Очень доволен тем, что нам удалось не пропустить мяч. Этого я и добивался от команды. В таких поединках необходимо уметь играть на ноль, несмотря на то, что соперник имел хорошие эпизоды, для того, чтобы забит», - говорит коуч мюнхенского клуба.

Кроме того, главный тренер «Баварии» прокомментировал грядущую жеребьевку стадии 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Жребий? Вы уже видели, что происходило в Риме, Манчестере. В футболе – возможно все. Нельзя недооценивать все команды, которые прошли в стадию полуфинала. Ни один тренер не имеет определенных предпочтений. Просто посмотрите, что случилось с «Барселоной». Все поединки будут очень сложными», - считает немецкий специалист.