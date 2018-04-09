Хайнкес: Жребий? Все равно – посмотрите, что случилось с Барселоной
Главный наставник мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес выразил мнение относительно выхода его команды в полуфинал Лиги чемпионов по итогам поединка против «Севильи». Напомним немецкий клуб в ответном поединке Лиги чемпионов против испанской «Севильи» сыграл «всухую» - 0:0.
«Очень доволен тем, что нам удалось не пропустить мяч. Этого я и добивался от команды. В таких поединках необходимо уметь играть на ноль, несмотря на то, что соперник имел хорошие эпизоды, для того, чтобы забит», - говорит коуч мюнхенского клуба.
Кроме того, главный тренер «Баварии» прокомментировал грядущую жеребьевку стадии 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Жребий? Вы уже видели, что происходило в Риме, Манчестере. В футболе – возможно все. Нельзя недооценивать все команды, которые прошли в стадию полуфинала. Ни один тренер не имеет определенных предпочтений. Просто посмотрите, что случилось с «Барселоной». Все поединки будут очень сложными», - считает немецкий специалист.
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