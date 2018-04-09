Роббен: В Лиге чемпионов все должно быть идеально

Арьен Роббен

Хавбек мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал поединок 1/4 финала Лиги чемпионов с «Севильей», который закончился «сухой» ничьей – 0:0. По результатам двух встреч немецкая команда прошла дальше.

«Сегодня ожидаемо было опасно. «Севилья» - очень хорошая команда. Особенно хочу выделить Эвера Банегу – он великолепный футболист.

В первой половине игры мы не полностью контролировали игру. Но мы имели достаточное количество моментов, когда могли забить. Вторая половина игра была намного лучше. Это Лига чемпионов – здесь все должно быть идеально, всегда демонстрировать игру топ-уровня. Нам нужно было сыграть на ноль, что у нас и получилось», - рассказывает Роббен.