Роббен: В Лиге чемпионов все должно быть идеально
Дата публикации: Сегодня, 08:13 | Категория: Новости футбола
Хавбек мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал поединок 1/4 финала Лиги чемпионов с «Севильей», который закончился «сухой» ничьей – 0:0. По результатам двух встреч немецкая команда прошла дальше.
«Сегодня ожидаемо было опасно. «Севилья» - очень хорошая команда. Особенно хочу выделить Эвера Банегу – он великолепный футболист.
В первой половине игры мы не полностью контролировали игру. Но мы имели достаточное количество моментов, когда могли забить. Вторая половина игра была намного лучше. Это Лига чемпионов – здесь все должно быть идеально, всегда демонстрировать игру топ-уровня. Нам нужно было сыграть на ноль, что у нас и получилось», - рассказывает Роббен.
Похожие новости:
Роббен: Футболисты живут ради игр ЛЧ
Арьен Роббен Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен поделился о грядущем ответном поединке Лиги чемпионов против...
Арьен Роббен Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен поделился о грядущем ответном поединке Лиги чемпионов против...
Агент: Маццари идеально подходит для Милана
Андреа Д’Амико, который представляет интересы Вальтера Маццари, убежден, что его клиент является самым подходящим наставником для...
Андреа Д’Амико, который представляет интересы Вальтера Маццари, убежден, что его клиент является самым подходящим наставником для...
Роббен: "Рекорды нас несильно интересуют"
Голландский полузащитник «Баварии» Арьен Роббен убежден, что в ближайших матчах его команда проиграет. В этом розыгрыше чемпионата...
Голландский полузащитник «Баварии» Арьен Роббен убежден, что в ближайших матчах его команда проиграет. В этом розыгрыше чемпионата...
Арьен Роббен: «Меня расстроил поступок Гвардиолы»
29-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен рассказал, что обижен поведением тренера Пепа Гврдиолы в...
29-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен рассказал, что обижен поведением тренера Пепа Гврдиолы в...
ЦСКА будет сложным соперником в ЛЧ, заявил тренер «Баварии»
Футбольный клуб ЦСКА является непростым соперником для мюнхенской «Баварии», заявил главный тренер немецкого клуба Хосеп Гвардиола. Игра...
Футбольный клуб ЦСКА является непростым соперником для мюнхенской «Баварии», заявил главный тренер немецкого клуба Хосеп Гвардиола. Игра...