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Буффон: У арбитра не сердце, а мусорное ведро

Дата публикации: Сегодня, 08:11 | Категория: Новости футбола

Джанлуиджи БуффонДжанлуиджи Буффон

Легендарный голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон достаточно эмоционально оценил действия бригады судей, обслуживающую поединок Лиги чемпионов между мадридским и туринским клубами, во главе которой был Майкл Оливер. Напомним, в компенсированной время британский арбитр назначил 11-метровый удар в ворота «Ювентуса» и удалил с поля Буффона за разговоры с ним.

                «Это даже на 10% не пенальти. Я не знаю, что там увидел арбитр, насколько этот эпизод спорный. Но на 93-й минуте он ставит 11-метровый удар. В первой игре мы тоже имели возможность пробить пенальти, но судья не свистнул.

                Команда полностью отдалась на футбольном поле. Я считаю, что никто не вправе взять и все изменить после тако

го невероятного камбэка. У него вместо сердца – мусорное ведро. Если у тебя отсутствует характер, чтобы выйти на поле, то лучше сиди на трибунах с семьей, пей газировку и ешь чипсы. Нельзя рушить мечту команды.

                По сумме двух поединков «Реал» заслужил идти дальше. Желаю им всего наилучшего. Играть против них всегда честь», - говорит Буффон.

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